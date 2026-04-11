Primo ministro pakistano incontra JD Vance per i colloqui Usa-Iran – Il video

Il Primo Ministro pakistano ha incontrato a Islamabad il Vice Presidente degli Stati Uniti durante i “Islamabad Talks”. L’obiettivo della riunione era discutere di questioni legate alla pace regionale. L’incontro si è svolto nella capitale pakistana e fa parte di una serie di colloqui tra le due nazioni. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle discussioni è stato reso noto.

(Agenzia Vista) Islamabad, 11 aprile 2026 Il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif ha incontrato il Vice Presidente degli Stati Uniti JD Vance a Islamabad, nell’ambito dei “Islamabad Talks” per la promozione della pace regionale. Courtesy: Primo ministro Pakistan Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online Colloqui Islamabad, primo ministro pakistano Sharif accoglie delegazione IranLa delegazione iraniana guidata dal presidente del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, e alla presenza del ministro degli Esteri Abbas... Olimpiadi, Zaia incontra JD Vance. E il vicepresidente Usa scherza: “Questo tizio è forte” – VideoNel corso della cena di gala con i Capi di Stato organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha avuto... Security already tightened in Islamabad ahead of US-Iran talks later in the week