Il vicepresidente degli Stati Uniti ha incontrato il primo ministro pakistano a Islamabad prima di partecipare a colloqui con l’Iran nella stessa città. L'incontro tra le due figure si è svolto in un contesto di relazioni diplomatiche tra i tre paesi. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui temi discussi durante l'incontro. La visita si inserisce in una serie di incontri ufficiali programmati nella capitale pakistana.

Il vicepresidente statunitense JD Vance ha tenuto un incontro bilaterale con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif prima dei colloqui previsti con l’Iran a Islamabad. La delegazione americana comprendeva Vance, Steve Witkoff e Jared Kushner. La delegazione pakistana comprendeva Mohsin Naqvi, ministro dell’Interno, e Ishaq Dar, ministro degli Esteri e vice primo ministro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Vance incontra premier pakistano Sharif a Islamabad

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VIDEO: Vance, Witkoff and Kushner Meet Pakistan PM Shehbaz Sharif Ahead of Iran Talks | AC1B

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