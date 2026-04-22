I segreti di Ferrari Hypersail la navicella spaziale pronta a battere ogni record sull' acqua

Ferrari Hypersail è un'imbarcazione che combina aerodinamica avanzata e tecnologia all'avanguardia, definendo nuovi standard nel mondo della vela. La progettazione ha coinvolto un team dedicato e il processo di selezione dell'equipaggio è già in corso. Il progetto viene descritto come un'innovazione che ha portato l'azienda a esplorare settori diversi rispetto al passato, passando dalle automobili alla vela.

Benedetto Vigna, a.d. della Ferrari, inquadra così il progetto Hypersail che intende scrivere un nuovo capitolo nella storia della vela. "Ci siamo immaginati un qualcosa che non esisteva: prima sulle auto, ora nella vela. L’essenza di questa barca è farci scoprire qualcosa a cui non avevamo ancora pensato, aprire un mondo. Quel mondo, l’abbiamo chiamato Hypersail”. In effetti, è così: poco alla volta – durante la Milano Design Week è stata mostrata per la prima volta la livrea dello scafo – si iniziano a vedere i risultati dell’impegno del Cavallino e di chi vi ruota intorno su un progetto che John Elkann, velista appassionato, ha già definito “una navicella spaziale” e sarà il mezzo per tentare di stabilire ogni genere di record sull’acqua.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I segreti di Ferrari Hypersail, la "navicella spaziale" pronta a battere ogni record sull'acqua Notizie correlate Record spaziale, Artemis II raggiunge la massima distanza dalla Terra di sempre. Ora la navicella sfreccia verso casaArtemis II ha battuto il record della massima distanza raggiunta dall’uomo dalla Terra, finora detenuto dall’equipaggio della missione Apollo 13 del... Shanghai: Ferrari punta sull’ala ribaltabile per battereIl calendario della Formula 1 si sposta verso l’Estremo Oriente per il secondo appuntamento stagionale a Shanghai, dove Charles Leclerc spera che la... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Come Ferrari riesce a volare sfidando le onde. Vi sveliamo finalmente tutti i segreti di Hypersail; I segreti della Ferrari Hypersail: velocità fino a 50 nodi, resistenza, foil giganti. Perché una barca così non esisteva; È nera la Rossa del mare; Ferrari Hypersail: Il cavallino rampante svela la livrea del monoscafo volante. I segreti di Ferrari Hypersail, la navicella spaziale pronta a battere ogni record sull'acquaLa performance detta le regole, il design le trasforma in bellezza: abbiamo inseguito un’estetica uniforme e funzionale è il principio enunciato da Flavio Manzoni, Chief Designer Officer del ... gazzetta.it Ferrari Hypersail: svelata la prima barca a vela del Cavallino, un monoscafo volante da recordFerrari amplia i propri confini oltre l’automobile e lo fa con un progetto destinato a ridefinire il concetto stesso di prestazione: si chiama Hypersail ed è il primo monoscafo oceanico firmato dal ... automoto.it Voltolini: “Con Ferrari Hypersail spostiamo i limiti del possibile” x.com Ferrari svolta nautica, presentato il monoscafo volante Hypersail - facebook.com facebook