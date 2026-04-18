Tre satelliti per tracciare tutto | ecco la svolta spaziale della Cina

La Cina ha utilizzato tre satelliti per monitorare una nave cisterna di oltre 300 metri che attraversava il Mar Cinese Meridionale in condizioni di onde alte e vento forte. L'operazione si è svolta a circa 36.000 chilometri di distanza, dimostrando la capacità di sorveglianza spaziale del paese in situazioni di mare agitato. Questa attività si inserisce in un programma di controllo e osservazione di vaste aree marittime.

La Cina ha monitorato una nave cisterna lunga più di trecento metri che attraversava il Mar Cinese Meridionale, con onde alte e vento forte, a quasi 36mila chilometri di distanza. Tutto merito del nuovo jolly spaziale di Pechino, come confermano alcune immagini radar diffuse da Pechino. Pare, infatti, che il gigante asiatico sia riuscito a tracciare l’imbarcazione in modo continuativo da un’ orbita geostazionaria. Affinando questa tecnica, il Dragone potrebbe in futuro usare tre satelliti per coprire l’intero pianeta, 24 ore su 24 e con qualsiasi condizione meteo. Il jolly spaziale della Cina. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, la Cina ha effettuato un test impiegando il satellite Ludi Tance 4-01, ossia il primo radar ad apertura sintetica (SAR) in orbita geosincrona.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Tre satelliti per tracciare tutto": ecco la svolta spaziale della Cina China Just Deployed A Weapon That Travels 10 Times The Speed Of Sound Notizie correlate Un tentacolo robotico per rifornire i satelliti. Ecco il nuovo asset spaziale di PechinoUn satellite commerciale cinese avrebbe completato con successo un test di rifornimento in orbita bassa utilizzando un braccio robotico flessibile,... Ci sarà una vera base spaziale sulla Luna? La NASA cambia tutto (la corsa contro la Cina è già iniziata)La NASA ha deciso di cambiare rotta in modo netto: niente più stazione spaziale in orbita attorno alla Luna. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tre satelliti per tracciare tutto: ecco la svolta spaziale della Cina; L'Iran avrebbe impiegato satellite cinese contro obiettivi Usa; Come vedere i satelliti Starlink di SpaceX nel cielo; Questa mappa ti aprirà gli occhi: mostra migliaia di satelliti sopra la Terra in tempo reale ed è avvincente. Tre satelliti per tracciare tutto: ecco la svolta spaziale della CinaTre satelliti cinesi potrebbero garantire sorveglianza globale continua cambiando gli equilibri militari nello Spazio. Ecco come ... ilgiornale.it Dopo diversi controlli incrociati possiamo dire che si tratta del rientro del secondo stadio del razzo cinese Kinetika 2, lanciato lo scorso 30 marzo da Jiuquan, che ha portato in orbita oltre al prototipo del veicolo cargo privato Quinzhou, altri 3 satelliti in orbita po - facebook.com facebook