A Siena, più di 80 bambini insieme a genitori, nonni e amici hanno partecipato a ’Bimbimbici 2026’, attraversando il centro storico. L’evento ha attirato l’attenzione di turisti e residenti, che hanno osservato questa colorata manifestazione di giovani ciclisti. La partecipazione ha superato le aspettative, creando un corteo vivace e festoso. La giornata si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno pedalato lungo le strade cittadine.

Un’onda colorata di più di 80 bambini con genitori, nonni, amici, ieri mattina ha attraversato il centro storico di Siena, partecipando a ’Bimbimbici 2026’, applaudita da turisti e residenti stupiti da questo spettacolo inusuale. La manifestazione è stata organizzata da Fiab Siena Amici della Bicicletta Aps con il patrocinio del Comune di Siena nell’ambito del ’Bike Festival 2026’, la collaborazione dell’Associazione Pedale Senese, e il sostegno di Estra. ’Bimbimbici’ è una manifestazione di Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta - che si tiene nel mese di maggio in più di 200 città italiane con la quale si intende ribadire l’importanza di divulgare l’uso della bici per i bambini per la loro crescitasalute e rendere le strade sicure per tutti quelli che si vogliono spostare in bici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Grande successo a Siena per ’Bimbimbici’. Oltre ottanta baby-ciclisti protagonisti per le vie del centro storico

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