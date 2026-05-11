Piacenza Svelata | urban game tra le vie del centro storico
Questo sabato 16 maggio si svolgerà l'evento "Piacenza Svelata", un urban game a squadre lungo il centro storico di Piacenza: gli atleti dovranno trovare gli oltre 50 punti mappati e rispondere a quizdomanderebus orientandosi tra le vie del centro, entro il tempo limite.Apertura ritrovo alle 14.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Percorso teatrale itinerante per bambini per le vie del centro, arriva 'A spasso tra le favole'Avete mai immaginato Ferrara come un villaggio fiabesco, in cui le storie prendono vita e i personaggi si raccontano direttamente i bambini? Una...
Volontari tra le vie del centro contro le dipendenze: "La prevenzione passa dall'informazione"Questa mattina i volontari dell’associazione Mondo libero dalla droga – Romagna sono tornati attivamente sul territorio con un'iniziativa di...