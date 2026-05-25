Ciclismo e divertimento con Anghiari Gravel Roads 2026

La seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads si è svolta ieri nelle strade della Valtiberina. Partecipanti di diverse età hanno pedalato tra paesaggi rurali e strade sterrate, con molti che hanno mostrato sorrisi e commenti positivi. L’evento, dedicato al ciclismo gravel, ha coinvolto numerosi appassionati che hanno condiviso l’esperienza in un’atmosfera di divertimento e socializzazione.

Commenti positivi e volti sorridenti hanno caratterizzato la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads che si è svolta nella giornata di ieri sulle strade della Valtiberina. Partenza e arrivo ad Anghiari, nel cuore di uno dei borghi più belli d’Italia, tre suggestivi percorsi, cinque. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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