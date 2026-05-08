Domenica 24 maggio la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads

Domenica 24 maggio si terrà la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads, con partenza e arrivo nel centro di Anghiari, uno dei borghi più belli d’Italia. La manifestazione si svolge nel comune di Arezzo e si inserisce nel calendario di eventi della regione. La corsa coinvolge partecipanti che percorrono strade sterrate e sentieri nei dintorni del borgo, con un percorso che si sviluppa tra le colline e i paesaggi tipici della zona.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – È in programma domenica 24 maggio la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads, con partenza e arrivo nel cuore di Anghiari, in uno dei borghi più belli d’Italia. Si annuncia un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo e in particolare di gravel, pedalando sulle strade della Valtiberina, scoprendo paesaggi mozzafiato e percorsi nuovi, anche rispetto alla passata edizione. L’organizzazione di Asprevie è curata, così come lo scorso anno, dal Gs Fratres Dynamis Bike, che i ciclisti di tutta Italia conoscono per la realizzazione de L’Intrepida Ciclostorica. Cambiano le bici, i percorsi e le caratteristiche della manifestazione, ma non cambiano certo la voglia di pedalare e di divertirsi insieme, condividendo in amicizia la passione per questo sport.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica 24 maggio la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads Notizie correlate Giro del Mito, nella seconda edizione debutta la GravelProprio tra un mese, domenica 7 giugno, torna a Bagno di Romagna, la granfondo di ciclismo Giro del Mito, mentre il giorno prima, sabato 6, la... Monte Cornacchia E-Bike, torna la pedalata tra i Monti Dauni: domenica 24 maggio la quarta edizioneDomenica 24 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti delle due ruote e della natura: la quarta edizione di Monte Cornacchia E-Bike...