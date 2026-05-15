Asprevie – Anghiari Gravel Roads il 24 maggio

Ieri sera, presso Villa Gennaioli, è stata annunciata ufficialmente la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads, prevista per il 24 maggio. L’evento coinvolge appassionati di ciclismo e si svolge lungo percorsi sterrati nelle zone intorno ad Anghiari. La presentazione ha visto la partecipazione di organizzatori e rappresentanti locali, che hanno fornito dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione. La manifestazione si svolgerà in una giornata dedicata alla competizione e alle attività collaterali.

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Arezzo, 15 maggio 2026 – È stata presentata ieri sera a Villa Gennaioli la seconda edizione di ASPREVIE – Anghiari Gravel Roads, manifestazione ciclistica organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike e riservata a bici gravel e MTB anche a pedalata assistita (E-Bike), in programma domenica 24 maggio ad Anghiari, uno dei Borghi belli d’Italia, già conosciuto da tanti ciclisti per L’Intrepida. Alla conferenza hanno partecipato il sindaco di Anghiari e presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, l’assessore a turismo e commercio del Comune di Anghiari Ilaria Lorenzini, il direttore generale della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Fabio Pecorari, i componenti del Gs Fratres Dynamis Bike capitanati dal presidente Fabrizio Graziotti e gli sponsor. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asprevie – Anghiari Gravel Roads, il 24 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Domenica 24 maggio la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel RoadsArezzo, 8 maggio 2026 – È in programma domenica 24 maggio la seconda edizione di Asprevie – Anghiari Gravel Roads, con partenza e arrivo nel cuore di... Venerdì 24 aprile alle 21 al teatro di Anghiari per la stagione «Sedut» arriva Chiara FranciniArezzo, 21 aprile 2026- Venerdì 24 aprile alle 21 al teatro di Anghiari per la stagione «Sedut» arriva Chiara Francini. Asprevie – Anghiari Gravel Roads, il 24 maggioArezzo, 15 maggio 2026 – È stata presentata ieri sera a Villa Gennaioli la seconda edizione di ASPREVIE – Anghiari Gravel Roads, manifestazione ciclistica organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike e ... lanazione.it DOMENICA 24 TORNA LA ASPREVIE – ANGHIARI GRAVEL ROADSÈ in programma domenica 24 maggio la seconda edizione di ASPREVIE – Anghiari Gravel Roads, con partenza e arrivo nel cuore di Anghiari, in uno dei borghi più belli d’Italia. Si annuncia un appuntament ... tuttobiciweb.it