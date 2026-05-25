Ciao Fausto alla parrocchia di via Farnesiana una serata per ricordare il giornalista Fiorentini
Alla parrocchia di via Farnesiana si è tenuta una serata dedicata al ricordo del giornalista e storico, scomparso nel maggio 2022. L’appuntamento, intitolato “Ciao Fausto”, ha richiamato persone che hanno condiviso ricordi e testimonianze sulla sua attività come docente, giornalista e responsabile dell’ufficio stampa diocesano. L’evento si svolge ogni anno, quattro anni dopo la sua scomparsa.
Ritorna l’appuntamento “Ciao Fausto” per ricordare il prof. Fausto Fiorentini, docente di lettere nelle scuole superiori, giornalista e storico, a lungo alla guida dell’Ufficio stampa della diocesi, a quattro anni dalla morte avvenuta il 30 maggio 2022. Mercoledì 27 maggio alle ore 21. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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