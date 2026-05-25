Ciao Fausto alla parrocchia di via Farnesiana una serata per ricordare il giornalista Fiorentini

Notizia in breve

Alla parrocchia di via Farnesiana si è tenuta una serata dedicata al ricordo del giornalista e storico, scomparso nel maggio 2022. L’appuntamento, intitolato “Ciao Fausto”, ha richiamato persone che hanno condiviso ricordi e testimonianze sulla sua attività come docente, giornalista e responsabile dell’ufficio stampa diocesano. L’evento si svolge ogni anno, quattro anni dopo la sua scomparsa.