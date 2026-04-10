' La rivoluzione di Eva Rina Melli una voce ritrovata' serata dedicata alla giornalista

Venerdì 17 alle 21, l'auditorium della biblioteca Giorgio Bassani di Ferrara ospiterà una serata dedicata alla giornalista e attivista Rina Melli. L'evento prevede la presentazione del podcast intitolato

Venerdì 17 (ore 21) l’auditorium della biblioteca Giorgio Bassani di Ferarra ospita una serata dedicata alla giornalista e attivista Rina Melli con la presentazione del podcast ‘La rivoluzione di Eva. Rina Melli, una voce ritrovata’, realizzato da Cumbre Aps e dai partecipanti alla prima edizione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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