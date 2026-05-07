Il 9 maggio a San Giovanni Valdarno si terrà un evento speciale per ricordare il quarantottesimo anniversario dell’omicidio di Aldo Moro. La serata coinvolgerà il teatro, momenti di memoria storica e riflessioni civili, con l’obiettivo di commemorare anche le vittime del terrorismo. La comunità locale si riunirà per un'occasione che unisce cultura e memoria, senza l’intenzione di trarre conclusioni o giudizi.

Arezzo, 07 maggio 2026 – Teatro, memoria storica e riflessione civile si intrecceranno il prossimo 9 maggio a San Giovanni Valdarno, dove la comunità cittadina celebrerà il quarantottesimo anniversario dell’uccisione di Aldo Moro con un’iniziativa dedicata alle vittime del terrorismo. L’appuntamento è fissato alle ore 21 al Circolo ACLI di via Roma 1, che ospiterà la rappresentazione teatrale “Eseguendo la sentenza”, spettacolo prodotto da Lunazzurra Produzioni e affidato alla scrittura e all’interpretazione di Riccardo Lestini. L’ingresso sarà gratuito. La pièce ripercorre le ultime ventiquattro ore della vita dello statista democristiano, ricostruendo il clima drammatico che accompagnò la fase conclusiva del sequestro Moro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A San Giovanni una serata per ricordare Aldo Moro e le vittime del terrorismo

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