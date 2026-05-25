Ci stanno bullizzando solo perché hanno i soldi | coppia di miliardari si vendica dei vicini comprando tutti gli altri appartamenti del palazzo e minaccia di farne case popolari

Una coppia di miliardari ha acquistato tutti gli appartamenti di un palazzo a Notting Hill, quartiere di Londra, dopo aver accusato i vicini di bullismo legato a questioni di denaro. La loro intenzione è quella di trasformare gli spazi in case popolari, minacciando di farlo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla disputa tra i proprietari e i residenti, in un contesto di tensioni legate alla proprietà e all’uso degli immobili.

A Notting Hill, in uno dei quartieri più esclusivi di Londra, è in corso una vera e propria guerra immobiliare. I protagonisti della vicenda sono i residenti del signorile condominio Hillcrest e una delle coppie più influenti dell’India: la star di Bollywood Sonam Kapoor (figlia del celebre conduttore del film The Slumdog Millionaire ) e il marito Anand Ahuja, magnate dell’industria tessile. I fatti. Tutto ha inizio nel 2023, quando la coppia acquista per 21 milioni di sterline una villa storica di duecento anni fa, situata proprio accanto al palazzo Hillcrest. L’intenzione è quella di rivoluzionare la struttura: il progetto prevede di svuotare completamente l’edificio per scavare nel sottosuolo e costruire una piscina e un campo da basket. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Coppia di miliardari compra i palazzi dei vicini per vendetta e ci mette i domestici

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