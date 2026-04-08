Scoppia un incendio nelle case popolari di Cologno Monzese | in fiamme 3 appartamenti evacuato il palazzo
Nel pomeriggio dell'8 aprile, tre appartamenti delle abitazioni popolari di Cologno Monzese sono stati interessati da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e evacuato l'intero stabile per motivi di sicurezza. Non si registrano al momento dettagli sulle cause dell'incendio né su eventuali feriti. La situazione rimane sotto controllo.
Tre appartamenti delle palazzine di housing comunale di Cologno Monzese (Milano) sono andati a fuoco nel pomeriggio dell'8 aprile. L'intero stabile è stato evacuato e qualche residente ha avuto bisogno del supporto medico per leggere intossicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzo
Lecco, scoppia un incendio in una lavanderia automatica: evacuato un palazzo di tre pianiLecco, 28 gennaio 2026 – I vigili del fuoco hanno evacuato un palazzo di tre piani.