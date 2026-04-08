Scoppia un incendio nelle case popolari di Cologno Monzese | in fiamme 3 appartamenti evacuato il palazzo

Nel pomeriggio dell'8 aprile, tre appartamenti delle abitazioni popolari di Cologno Monzese sono stati interessati da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e evacuato l'intero stabile per motivi di sicurezza. Non si registrano al momento dettagli sulle cause dell'incendio né su eventuali feriti. La situazione rimane sotto controllo.