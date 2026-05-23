La strategia della coppia miliardaria | compra case accanto ai vicini più scomodi e ci mette il personale Se protestate diventano alloggi popolari

Notizia in breve

In un quartiere di Londra, una coppia miliardaria ha acquistato immobili vicini ai loro vicini più problematici e ha assunto personale per gestire le proprietà. Secondo quanto riportato, la strategia mira a prevenire proteste e a evitare che le abitazioni diventino alloggi popolari. La vicenda ha generato tensioni tra le parti coinvolte e ha attirato l’attenzione sulla gestione delle proprietà di lusso in zone residenziali esclusive. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali.