La strategia della coppia miliardaria | compra case accanto ai vicini più scomodi e ci mette il personale Se protestate diventano alloggi popolari
In un quartiere di Londra, una coppia miliardaria ha acquistato immobili vicini ai loro vicini più problematici e ha assunto personale per gestire le proprietà. Secondo quanto riportato, la strategia mira a prevenire proteste e a evitare che le abitazioni diventino alloggi popolari. La vicenda ha generato tensioni tra le parti coinvolte e ha attirato l’attenzione sulla gestione delle proprietà di lusso in zone residenziali esclusive. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali.
Nel cuore di Notting Hill, uno dei quartieri più esclusivi di Londra, è esploso uno scontro che vede contrapposti i residenti di un elegante complesso residenziale e una delle coppie più influenti dell’alta società indiana: l’attrice di Bollywood Sonam Kapoor e il marito Anand Ahuja, imprenditore miliardario nel settore tessile. I nuovi arrivati e i lavori che potrebbero turbare la quiete: parte la battaglia legale. La vicenda inizia nel 2023, quando la coppia acquista per circa 21 milioni di sterline una storica villa di oltre due secoli situata accanto al prestigioso palazzo Hillcrest. L’obiettivo è trasformare radicalmente la proprietà: il progetto prevede infatti lo svuotamento dell’edificio e la realizzazione di nuovi spazi sotterranei, tra cui una piscina privata e persino un campo da basket interrato. 🔗 Leggi su Open.online
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Io questa cosa di coppia penso che è pura strategia Sono tornata a casa #helevier x.com
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