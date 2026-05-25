Per una settimana, il Post Cafè di Milano è stato aperto al pubblico, con clienti che sono entrati e usciti durante tutto il giorno. Molti hanno ordinato caffè e dolci, mentre altri si sono seduti a parlare. Sono state registrate decine di transazioni e diverse persone sono state intervistate sul posto. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di sicurezza. La gestione ha confermato che l’attività si è svolta regolarmente, senza interruzioni o eventi imprevisti.

Domenica si è conclusa la settimana del Post Cafè: l’esperimento che abbiamo fatto a Milano di aprire per qualche giorno un posto fisico, incontrare le persone che leggono e ascoltano il Post, fare due chiacchiere, rispondere a domande, ricevere consigli, saluti, critiche, promuovere il lavoro di informazione del Post. E offrire qualche caffè. È andata molto bene, ci siamo divertiti, e ci pare sia valso per tutti e tutte. Sono venuti lettori, lettrici, abbonate e abbonati, persone che ci seguono da anni, altre che magari erano solo curiose e altre ancora che passavano di lì. Qualcuno è venuto una volta, qualcuno più di una, avendo apprezzato la compagnia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Ci siamo divertiti, al Post Cafè

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