Biagio Izzo e Francesco Paolantoni parteciperanno a Pechino Express 2026, confermando la loro presenza con entusiasmo e divertimento. Stefano De Martino sarà in gara a Sanremo, secondo quanto dichiarato, e la Rai ha deciso di portare una bancarella fuori dall’Ariston. La nuova edizione del programma vedrà anche l’arrivo di tre inviati speciali: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, mentre Costantino della Gherardesca guiderà il gruppo.

Pechino Express 2026 è pronto a partire con una nuova edizione che si preannuncia scoppiettante. Costantino della Gherardesca, in questa edizione sarà accompagnato da tre inviati d’eccezione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Le coppie in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj, Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian, Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator, Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni a Pechino Express 2026: "Ci siamo divertiti molto. Stefano De Martino a Sanremo? La Rai ha fatto la cosa giusta. Andremo fuori dall'Ariston con una bancarella" – Intervista

