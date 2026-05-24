Lecce-Genoa 1 a 0 | quarta salvezza consecutiva Banda miglior realizzatore

Da lecceprima.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Lecce ha ottenuto la sua quarta salvezza consecutiva in Serie A con 38 punti, stabilendo un record storico per il club. La vittoria contro il Genoa, decisa al settimo minuto, ha permesso di raggiungere questo traguardo. Banda si è distinto come miglior realizzatore della squadra. La squadra giallorossa, che non aveva mai mantenuto la serie A per più di due stagioni consecutive prima di questa, ha concluso il campionato con questa prestazione.

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LECCE – Quarta salvezza consecutiva, con 38 punti finali e nuovo record nella storia giallorossa. Il Lecce, che fino alla scorsa stagione non era mai rimasto in serie A per più di due campionati di seguito, ha centrato il prestigioso traguardo al termine della gara contro il Genoa, decisa al 7’. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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