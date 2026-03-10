lecce capitan falcone mette nel mirino la quarta salvezza consecutiva in serie a con la maglia del lecce

Il capitano Falcone ha dichiarato di voler raggiungere per la quarta volta consecutiva la salvezza in Serie A con il Lecce. Il giocatore, anche quest’anno, si impegna per mantenere la squadra lontana dalla zona retrocessione. La squadra giallorossa punta a consolidare la propria posizione in classifica e a evitare i playout. Falcone si prepara alla stagione con questa ambizione in mente.

È rimasto al Lecce con un sogno nel cassetto: centrare la quarta salvezza di fila in serie A con la squadra giallorossa. Un’altra pagina di storia del club salentino da aggiungere a quelle già scritte negli ultimi quattro anni. Questa però avrebbe un sapore diverso perché sarebbe la prima della serie conquistata con la fascia di capitano al braccio. Dopo l’addio improvviso della scorsa estate di Federico Baschirotto, che non ha saputo resistere al corteggiamento insistente della Cremonese, il portierone romano ha raccolto la pesante eredità del compagno di squadra, accollandosi il peso della gestione dello spogliatoio, compito portato avanti con il contributo degli altri senatori del gruppo, in particolare Gallo, Ramadani e Coulibaly. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

