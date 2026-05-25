Quattro o cinque rapinatori armati e incappucciati hanno assaltato una villa, minacciando con le pistole e portando via denaro e oggetti di valore. Un uomo e tre amici presenti hanno riferito di essere stati puntati con le armi e di aver perso tutto durante il raid. La rapina si è svolta questa mattina in una zona residenziale, senza che ci siano state resistenze o feriti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Marina di Montemarciano (Ancona), 25 maggio 2026 – Quattro-cinque rapinatori armati e incappucciati hanno fatto irruzione venerdì notte in una villa a Marina di Montemarciano, sequestrando il diciannovenne studente e calciatore Giorgio Locanto e tre amici, per poi fuggire con un maxi bottino tra orologi e preziosi. Durante l’assalto, i banditi hanno aggredito fisicamente il giovane, figlio di Diego Locanto ex campione di pallavolo e oggi imprenditore nel mondo delle corse. Proviamo a tornare a quella notte. “ La paura nel momento della rapina è stata tanta, me ne sono reso conto quando mi è scesa l’adrenalina. È stato un momento davvero brutto e per nulla piacevole, che ha lasciato i miei amici completamente sotto choc”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ci hanno puntato le pistole in faccia. Non abbiamo più nulla”: il racconto di Giorgio Locanto sequestrato in villa con tre amici

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