È morto Maurizio Diliberto, padre del regista e conduttore televisivo Pif. Maurizio Diliberto era conosciuto come regista e aveva realizzato diverse opere nel campo del cinema e della televisione che raccontavano aspetti della Sicilia. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dalla famiglia. Pif, il cui nome completo è Pierfrancesco Diliberto, ha condiviso la notizia sui social network, ricordando il rapporto con il padre. La scomparsa di Maurizio Diliberto ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici del settore.

Morto a 83 anni il padre di Pif, il cineasta palermitano Maurizio Diliberto. Giornalista e professionista del settore audiovisivo con una lunga carriera tra cinema e televisione, il papà del regista Pierfrancesco era conosciuto e apprezzato nella scena culturale siciliana per i suoi docufilm prodotti con la Rai regionale. La morte del padre di Pif Il lutto in casa Diliberto è arrivato a pochi giorni dall’84esimo compleanno del regista, noto nel panorama culturale siciliano per i documentari e i lungometraggi dedicati alla sua terra, con cui ha raccontato la memoria e la trasformazione sociale dell’Isola. Tra le sue opere si ricordano in particolare Appunti su una città sconosciuta, Casa Paterna e Gelsomini d’Arabia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Maurizio Diliberto papà di Pif, addio al regista che raccontava la Sicilia in tv e al cinema

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LUTTO NELLA TV ITALIANA: MORTO IL FAMOSO REGISTA RAI PADRE DI PIF

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