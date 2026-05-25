Chivu e l’Inter dei grandi numeri Super attacco con Lautaro e Pio

Cristian Chivu, ex calciatore, ha recentemente assunto il ruolo di allenatore del Parma. Solo un anno fa, aveva ottenuto la salvezza della squadra con 13 partite sulla panchina, segnando il suo debutto in Serie A come tecnico. La sua esperienza come allenatore è iniziata con questa salvezza, e ora guida la squadra in campionato.

Solo un anno fa, di questi tempi, Cristian Chivu da Resita (Romania sud-occidentale) si godeva la sua prima piccola-grande impresa da allenatore della serie A, ovvero la salvezza del Parma conquistata con appena tredici panchine, quelle del debutto da “mister“ nel massimo campionato. Dodici mesi dopo, da tecnico dell’ Inter, l’ex difensore del Triplete nerazzurro si è preso molto di più. Intanto una bella rivincita alla faccia di chi, all’alba dell’estate del 2025, lo giudicava frettolosamente “inesperto” per raccogliere l’eredità del fuggitivo (e vicecampione d’Europa) Simone Inzaghi. Non solo. Chivu, dopo aver raccolto i cocci della squadra frantumatasi la notte del 31 maggio a Monaco di Baviera sotto i colpi del Psg, è riuscito a mettere in bacheca un paio di titoli, stravincendo il campionato e alzando al cielo la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Probabili formazioni Torino Inter: Chivu col dubbio Bastoni, Thuram e Pio Esposito guidano l’attaccoPer la partita tra Torino e Inter, Cristian Chivu deve decidere se far partire Bastoni o meno.

Temi più discussi: Chivu-Inter, come è andato l'incontro per programmare il futuro e discutere il rinnovo; Lautaro e Chivu alzano la Coppa al Cielo: l'Inter è Campione d'Italia!; Inter, Chivu: Abbiamo onorato la maglia, il futuro di Martinez e Diouf è con noi. Mercato? Ora serve una vacanza; L'Inter che verrà, tutti gli obiettivi di Chivu: Koné priorità, Palestra il colpo. Nico Paz resta il sogno.

Inter: Chivu, 'bravi a onorare la maglia, ora mi serve una vacanza'. 'Chi è entrato ha dato energia e un contributo per riprendere la partita' #ANSA x.com

Chiunque abbia detto che Chivu non ha vinto contro le grandi squadre, ti dico che ha vinto 12 punti contro Roma e Como. Le sue difficoltà erano con le squadre dell'UEL. reddit

Adani: Ecco il mio voto alla stagione dell’Inter. Chivu non ha seguito i mediocri, ha dato ideeDurante La Nuova Ds, l'ex difensore Lele Adani ha commentato la stagione dell'Inter e il lavoro di Chivu alla guida dei nerazzurri: Voto all'Inter? 8,5 perché c'è stata quella eliminazione prematura ... fcinter1908.it

Inter, Chivu è il presente ma anche il futuro: pronto il rinnovo con adeguamento, i dettagliPoi, finalmente, arriverà il momento di staccare la spina, di riposarsi e di dedicarsi alla famiglia. Tutto a verificare, però, se riuscirà effettivamente a non rimanere sintonizzato costantemente ... fcinter1908.it