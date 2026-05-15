L’ex attaccante dell’Inter ha commentato la situazione attuale del team, affermando che la squadra domina il campionato e che Lautaro è il leader. Ha aggiunto che Sucic e Pio sono destinati a esplodere, mentre ha paragonato l’attuale allenatore a Zidane, ricordando un suo ex compagno di squadra. Dopo aver vinto due trofei con l’Inter, ha espresso rammarico per l’eliminazione in Champions League contro il Bodo, sottolineando che la squadra è più avanti rispetto alle altre.

Quando Javier Zanetti si riferisce all’ex compagno e amico fraterno eletto a compadre (padrino di battesimo) della figlia, lo chiama sempre e soltanto “Bam Bam”. Né Ivan né Zamorano, per il bomber basta il soprannome. L’attaccante cileno segnò contro la Lazio in una mitologica finale di Uefa e mercoledì si è goduto a distanza un altro trionfo in gara secca con i biancocelesti: la Coppa Italia come l’oliva nel Martini per il brindisi della cara vecchia Inter. Bam Bam, un trofeo di più in una finale a lei cara. "La Uefa del 1998 non si cancella, quella squadra ha vinto molto meno di quello che meritava, ma anche questa è una bella coppetta da festeggiare, soprattutto visto che si aggiunge a un grande scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zamorano: "L'Inter domina. Lautaro leader, Sucic e Pio esploderanno. E Chivu mi ricorda Zidane"

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