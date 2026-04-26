Probabili formazioni Torino Inter | Chivu col dubbio Bastoni Thuram e Pio Esposito guidano l’attacco

Per la partita tra Torino e Inter, Cristian Chivu deve decidere se far partire Bastoni o meno. Thuram e Pio Esposito sono i principali interpreti dell’attacco dei nerazzurri. La formazione dei granata si prepara a scendere in campo con alcune variazioni, ma ancora non è certa la composizione definitiva. La sfida si avvicina e i protagonisti sono concentrati sulle scelte da fare per il match.

di Alberto Petrosilli Probabili formazioni Torino Inter: Cristian Chivu deve sciogliere il dubbio relativo all’impiego di Bastoni. Thuram Pio Esposito davanti. L’ Inter di Cristian Chivu scende in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino con un obiettivo chiarissimo: blindare il 21° scudetto. Reduci dal pass per la finale di Coppa Italia, i nerazzurri cercano il colpo esterno per blindare definitivamente lo scudetto. La proprietà Oaktree osserva con attenzione una squadra che, nonostante l’assenza di Lautaro Martinez (fermo a quota 173 gol ), schiera un attacco fisico e tecnico guidato da Thuram ed Esposito. Dall’altra parte, il Torino di D’Aversa cerca riscatto dopo il pari di Cremona, affidandosi al talento di Vlasic dietro le punte.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Torino Inter: Chivu col dubbio Bastoni, Thuram e Pio Esposito guidano l’attacco Notizie correlate Leggi anche: Torino-Inter, le probabili formazioni: Chivu con Pio Esposito e Thuram Leggi anche: Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A, oggi Torino-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Torino-Inter: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Torino-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Pio Esposito, Bastoni, Dumfries, Bisseck, Adams, Zapata e Kulenovic; Torino-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Probabili formazioni Torino-Inter: ok Simeone, cosa filtra su Bastoni e DumfriesProbabili formazioni Torino Inter - Battuto il Como e agguantata la finale di Coppa Italia, l'Inter ripartirà dalla sfida contro ... fantamaster.it Torino-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e dove vederlaTorino-Inter di Serie A 2025-26, 34a giornata: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto. sport.virgilio.it La probabile formazione dell'Inter per la sfida di questa sera contro il Torino Ancora un paio di dubbi da sciogliere per Chivu, in particolare se rilanciare dal 1' Bastoni. #Inter #InterDipendenza #Formazione #SerieA #TorinoInter - facebook.com facebook It’s ! @SerieA_EN: Torino- #Inter Stadio Olimpico Grande Torino, Torino 18:00 CET / 12:00 EST x.com