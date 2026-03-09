Chiusure idriche programmate | rubinetti a secco in 21 Comuni della provincia

Da lunedì 9 a lunedì, ventuno comuni della provincia di Chieti subiranno chiusure programmate dell’acqua gestite da Sasi spa. Le interruzioni notturne, in alcuni casi anche nel primo pomeriggio, sono state annunciate per limitare i disservizi durante le operazioni di razionamento. La programmazione riguarda diverse zone e si protrarrà per tutta la settimana.

Un'altra settimana di disagi per i cittadini costretti a fare i conti con le interruzioni idriche serali o pomeridiane fino a lunedì 16 marzo: ecco dove e quando macherà l'acqua Un'altra settimana di interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica nel Chietino. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure notturne (ma in alcuni casi scattano dal pomeriggio), al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, che va da lunedì 9 a lunedì 16 marzo 2026, salvo diversa disposizione. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Fossacesia nel progetto Sasi per la... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

