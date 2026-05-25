Chiusi i seggi | affluenza al 56% a Venezia calo del 6%

Da veneziatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Venezia, alla chiusura dei seggi, l’affluenza alle urne si attesta al 56%. Rispetto al 2020, quando superava il 62%, si registra una diminuzione di sei punti percentuali.

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Alla chiusura dei seggi l'affluenza definitiva nel comune di Venezia è del 56%, sei punti percentuali in meno rispetto al 2020, quando era sopra il 62%.A breve i risultati delle elezioni comunali, lo spoglio è già iniziato. . 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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