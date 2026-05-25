Chiusi i seggi | affluenza al 56% a Venezia calo del 6%

Alla chiusura dei seggi l'affluenza definitiva nel comune di Venezia è del 56%, sei punti percentuali in meno rispetto al 2020, quando era sopra il 62%.A breve i risultati delle elezioni comunali, lo spoglio è già iniziato. . 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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