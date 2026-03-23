Referendum giustizia chiusi i seggi Affluenza in Toscana intorno al 66% attesa per i risultati

FIRENZE – Urne chiuse in Toscana per il referendum confermativo sulla riforma Nordio. Alle 15 si sono concluse le operazioni di voto e i riflettori si sono immediatamente spostati sullo scrutinio, che procede spedito data la semplicità della scheda referendaria. Il primo dato certo è quello della partecipazione: in Toscana l’affluenza definitiva si attesta intorno al 66%, confermando una mobilitazione significativa dell’elettorato regionale. Anche in questa tornata conclusiva, sono state le province di Firenze e Prato a trainare il dato complessivo. Sul fronte del risultato, regna ancora l’incertezza dei primi istanti post-voto. Gli instant poll nazionali di Swg (La7), Tecnè (Mediaset) e Rai delineano una forchetta che vede il no in leggero vantaggio rispetto al aì, pur restando in un quadro di estrema prudenza statistica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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