Chiusi i seggi a Maiolati Spontini | l' affluenza definitiva

A Maiolati Spontini, alle 15, l’affluenza alle urne si attesta al 53,75%, rispetto al 56,38% della precedente consultazione. I seggi sono stati chiusi e i dati definitivi sono stati resi noti.

A Maiolati Spontini affluenza definitiva alle ore 15 del 53,75% contro il 56,38% della precedente tornata elettorale. A breve lo spoglio dei voti e la proclamazione del nuovo sindaco. . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chiusi i seggi: affluenza al 56% a Venezia, calo del 6%

Maiolati Spontini: sfida elettorale tra Mazzarini e PiergigliA Maiolati Spontini si conducono le elezioni comunali per decidere chi prenderà il posto di Tiziano Consoli, passato all'assessorato regionale.

Loreto, Maiolati e Cerreto, i nuovi sindaci: risultati delle elezioni comunali 2026 in tempo realePer conoscere i nomi dei vincitori bisogna attendere il completamento delle operazioni di scrutinio, che seguiamo in diretta ... msn.com

Maiolati, sarà un duello tra il vicesindaco Mazzarini e l’ex assessora Piergigli. Sono 5.421 gli aventi diritto al votoMAIOLATI SPONTINI È il momento delle elezioni comunali. La consultazione anticipata rispetto alla scadenza naturale della legislatura, dopo il passaggio dell’ex sindaco ... corriereadriatico.it