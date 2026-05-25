Chiusi i Giochi Estivi di Special Olympics | un grande successo La storia di Matteo Pelle

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics si sono conclusi a Lignano Sabbiadoro, coinvolgendo oltre 3.000 atleti in più di 20 discipline.

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Si sono conclusi ufficialmente i Giochi Nazionali Estivi 2026 di Special Olympics, con un enorme successo: 3 mila atleti provenienti da tutta Italia, più di 600 tecnici, migliaia di persone tra familiari, staff, personale medico e delegati, con più di 20 discipline sportive in gara. Tra i protagonisti di queste giornate di gare c’è stato il saltatore Matteo Pelle. La sua prima parola non è stata "mamma", ma un "no". Deciso e testardo. Perché Matteo, per tutta Vigevano semplicemente "il Pelle", le regole del gioco ha dovuto riscriverle fin dal primo respiro, come raccontano i suoi genitori, 32 anni fa. La Sindrome di Down e una prognosi iniziale critica sembravano aver segnato i confini di una vita fragile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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