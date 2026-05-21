A Lignano Sabbiadoro si sono aperti i 41° Giochi Nazionali Estivi di Special Olympics Italia con una cerimonia che ha coinvolto numerosi partecipanti. L’evento, che si svolge nella località balneare, ha visto la presenza di atleti provenienti da diverse regioni, pronti a competere in varie discipline sportive. La serata ha visto anche momenti di intrattenimento e testimonianze di chi ha preso parte alle competizioni, creando un’atmosfera di festa e di condivisione.

Una serata intensa, ricca di entusiasmo e partecipazione, ha dato ufficialmente il via ai 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics a Lignano Sabbiadoro. La città friulana ha accolto oltre 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da tutta Italia, diventando per una notte il centro di una grande celebrazione dedicata allo sport inclusivo e ai valori della condivisione. Durante la cerimonia è intervenuto Alessandro Palazzotti, vicepresidente e fondatore di Special Olympics Italia, che ha ricordato il pensiero della fondatrice del movimento, Eunice Kennedy Shriver, sottolineando come valori quali amicizia, solidarietà e coraggio rappresentino il vero motore dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lignano Sabbiadoro, inaugurati i 41° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia

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