Chiusa una notte per lavori la galleria ' Roccaccia' lungo la E45 | come cambia la viabilità

La galleria 'Roccaccia' sulla E45 in provincia di Forlì Cesena è rimasta chiusa per una notte a causa di lavori di controllo e verifica degli impianti tecnologici. La chiusura ha interessato l’intera tratta della galleria, con conseguenti modifiche alla viabilità. La riapertura è prevista al termine delle verifiche, senza indicazioni di eventuali prolungamenti. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi durante i lavori.

Anas ha programmato le attività di controllo e verifica degli impianti tecnologici della galleria “Roccaccia” lungo la E45 in provincia di Forlì Cesena.Per l’esecuzione degli interventi si rendono necessarie regolamentazioni del traffico, finalizzate a garantire la sicurezza degli utenti e delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo asfalto nella galleria "San Silvestro" e lungo la SS76: come cambia la viabilitàMartedì 28 e mercoledì 29 aprile, verranno eseguiti lavori di rifacimento dell’asfalto e sistemazione idraulica nella galleria “San Silvestro”,...

Lavori in galleria sull'A26: autostrada chiusa per una notte tra Romagnano e BorgomaneroUn tratto dell'autostrada A26 sarà chiuso per una notte tra i caselli di Romagnano e Borgomanero.

Temi più discussi: Lavori in galleria, autostrada chiusa tra i caselli di Chieti e Francavilla per una notte; Chiusa per una notte la stazione di Rovigo; Lavori in autostrada: casello chiuso per una notte; Autostrada: chiuso per una notte il tratto Orvieto-Orte verso Roma.

Si è chiusa con una vittoria annunciata per l’establishment neocon e filo-israeliano la notte delle primarie nel Kentucky. Thomas Massie è stato sconfitto nel Kentucky. Thomas Massie, deputato repubblicano uscente di sette mandati, è stato sconfitto dal suo sfi x.com

Galleria Giovanni XXIII, chiusa di notte per manutenzione dal 25 al 28 maggioNelle prime due notti la chiusura riguarderà la direzione verso il Foro Italico, mentre nelle due notti successive i lavori interesseranno la direzione verso Pineta Sacchetti ... roma.corriere.it

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUDA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L'IMMISSIONE SULLA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUDRoma, 23 maggio 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ... trasporti-italia.com