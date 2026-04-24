Nuovo asfalto nella galleria San Silvestro e lungo la SS76 | come cambia la viabilità

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, verranno eseguiti lavori di rifacimento dell’asfalto e sistemazione idraulica nella galleria “San Silvestro”, situata lungo la strada statale 76 “della Val d’Esino” tra Serra San Quirico e Genga, in provincia di Ancona. Durante queste giornate, la viabilità sulla statale sarà temporaneamente modificata per consentire l’esecuzione delle operazioni di rinnovo del manto stradale e delle infrastrutture interne alla galleria.

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione e sistemazione idraulica all’interno della galleria “San Silvestro”, lungo la strada statale 76 “della Val d’Esino”, tra Serra San Quirico e Genga, in provincia di Ancona. Per consentire in sicurezza.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori per la sicurezza: come cambia la viabilità lungo le strade Provinciali