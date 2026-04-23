Lavori in galleria sull' A26 | autostrada chiusa per una notte tra Romagnano e Borgomanero

Un tratto dell'autostrada A26 sarà chiuso per una notte tra i caselli di Romagnano e Borgomanero. La chiusura è prevista per permettere lavori di ispezione e manutenzione nelle gallerie lungo quella tratta. Le operazioni si svolgeranno durante le ore notturne, rendendo necessaria la sospensione temporanea del transito in quella porzione di strada. La chiusura riguarda un segmento specifico dell’autostrada, interessando le aree tra i due caselli.

Proseguono i cantieri nelle gallerie dell'A26, dove per consentire le attività di ispezione e manutenzione è in arrivo una nuova chiusura notturna tra i caselli di Romagnano e Borgomanero.Il tratto chiusoIl tratto di autostrada sarà chiuso in direzione Gravellona Toce dalle 22 di giovedì 23 alle.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ancora lavori sulla A26: autostrada chiusa tra Romagnano e Borgomanero Leggi anche: Lavori sull'A26, autostrada chiusa per una notte tra Arona e Gravellona Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lavori in galleria sull'A26: tre nuove chiusure notturne in arrivo, dove e quando; Sassari, Anas, chiusura della galleria sulla 131: cambia la data della riapertura; La galleria di Chighizzu chiusa per tre giorni: arrivare a Sassari dalla 131 diventa problematico; A1, chiusure notturne tra Firenze Scandicci e Impruneta per lavori in galleria. LANZO – Procedono i lavori per la messa in sicurezza della galleria Monte BassoProcedono secondo il cronoprogramma stabilito i lavori per la definitiva messa in sicurezza della galleria Monte Basso sulla Sp1 a Lanzo. obiettivonews.it Sassari, la galleria sulla 131 chiusa per tre giorni: disagi per il traffico in entrataL’annuncio di Anas: «Ci scusiamo, ma è prioritario svolgere i lavori per restituire la galleria ai cittadini pienamente funzionale nei tempi previsti» ... lanuovasardegna.it Lavori autostrada Valtrompia: nuovo svincolo sulla Sp19 da venerdì x.com È aperto e presidiato dalle 19 alle 8. Costo dei lavori di ristrutturazione 264 mila euro, oltre a circa 48 mila euro per arredi e attrezzature - facebook.com facebook