Chimici ingeneri e giuristi | ecco i mestieri dell’energia di domani

Da quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il settore dell’energia sta attraversando una fase di cambiamenti significativi, con nuove professioni che si stanno affermando. Chimici, ingegneri e giuristi sono tra i profili più richiesti per affrontare le sfide legate alla transizione energetica e alle innovazioni tecnologiche. Si registrano inoltre nuove specializzazioni legate a fonti rinnovabili, efficienza energetica e regolamentazioni. La trasformazione del settore coinvolge anche la formazione e la riqualificazione di figure professionali già esistenti, in risposta alle esigenze di un mercato in rapido sviluppo.

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Il settore dell'energia è in piena rivoluzione: evolvono i mestieri del comparto e ne arrivano di nuovi: servono nuove competenze nelle energie rinnovabili, nello sviluppo degli impianti e nell’energy management e la risposta può arrivare dagli ingegneri elettronici, ma anche da nuove declinazioni del mestiere di giurista. E anche dal chimico, che soprattutto nel trattamento dei rifiuti troverà una nuova centralità. Giorni di Piombo (Ponte alle Grazie) di Leo Giorda, terzo capitolo della saga investigativa dedicata a Woodstock, ci trascina nel periodo degli anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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