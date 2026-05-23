Secondo un esperto di Althesys, i nuovi ruoli nel settore energetico riguardano principalmente la progettazione e la gestione di impianti, oltre alle attività di energy management. Sono richiesti professionisti come ingegneri elettrici e giuristi, poiché il settore si sta concentrando sullo sviluppo di infrastrutture, reti, sistemi di accumulo e batterie. Questi cambiamenti indicano un'evoluzione delle competenze necessarie per supportare le nuove tecnologie e le infrastrutture energetiche emergenti.

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "I nuovi mestieri dell'energia sono quelli legati allo sviluppo degli impianti, a tutte le attività di energy management e allo sviluppo delle infrastrutture e quindi alle reti, allo storage e alle batterie”. Così Alessandro Marangoni, amministratore delegato di Althesys e specialista in settori dell'energia come utilities e recycling, è intervenuto al panel “I nuovi mestieri dell'energia” al Festival dell'economia di Trento, parlando delle nuove figure professionali richieste nel comparto, ma anche di quelle vecchie di cui ci sarà più bisogno. “Serviranno nuove capacità in ambito tecnico,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, Marangoni (Althesys): "Serviranno ingegneri elettrici e giuristi"

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