Chieti Legnini resta avanti | la seconda proiezione lo porta vicino al 50%
Con il 12% delle schede scrutinati, il candidato del centrosinistra mantiene il vantaggio nella corsa elettorale a Chieti. La seconda proiezione indica che si avvicina al 50%, mentre il candidato del centrodestra si trova ancora in seconda posizione. Lo spoglio è appena iniziato e sono ancora poche le schede analizzate. La situazione potrebbe evolversi man mano che proseguono le operazioni di scrutinio.
Chieti - Con il 12% delle schede scrutinate, il candidato del centrosinistra consolida il vantaggio; Sicari resta secondo, ma lo spoglio è ancora nelle prime fasi. La seconda proiezione sul voto comunale a Chieti conferma il vantaggio di Giovanni Legnini. Con circa il 12% delle schede scrutinate, il candidato del centrosinistra viene indicato al 49,5%, una percentuale molto vicina alla soglia necessaria per l’elezione al primo turno. Alle sue spalle resta Cristiano Sicari, candidato dell’area di centrodestra, accreditato al 25,2%. Il distacco tra i due, al momento, appare ampio, ma il dato va letto con cautela: lo scrutinio è ancora nelle fasi iniziali e il quadro definitivo dipenderà dall’avanzamento delle sezioni. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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