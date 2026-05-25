Chieti Legnini resta avanti | la seconda proiezione lo porta vicino al 50%

Notizia in breve

Con il 12% delle schede scrutinati, il candidato del centrosinistra mantiene il vantaggio nella corsa elettorale a Chieti. La seconda proiezione indica che si avvicina al 50%, mentre il candidato del centrodestra si trova ancora in seconda posizione. Lo spoglio è appena iniziato e sono ancora poche le schede analizzate. La situazione potrebbe evolversi man mano che proseguono le operazioni di scrutinio.