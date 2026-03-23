Referendum Giustizia | il No corre avanti ma la sfida resta apertissima

È testa a testa. I primi instant poll diffusi dalle principali società demoscopiche sul referendum sulla riforma della Giustizia disegnano un quadro di estrema incertezza, con una leggera prevalenza del No. I contrari alla riforma si attesterebbero in una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%, mentre il Sì si collocherebbe tra il 46,5% e il 50,5%. Un margine che, alle estremità, potrebbe ribaltarsi: gli intervalli si sovrappongono, e il risultato definitivo resta aperto a qualsiasi esito. Sul fronte della partecipazione, l'affluenza si posizionerebbe tra il 56% e il 60%: una soglia significativa, che segnala una mobilitazione popolare tutt'altro che trascurabile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

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