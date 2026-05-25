A Chieti, l’ex vicepresidente del Csm è in testa negli exit poll e si avvia verso la vittoria al primo turno. L’affluenza alle urne ha coinvolto 60 Comuni abruzzesi. Lo spoglio è iniziato, mentre i dati ufficiali confermano la posizione di testa del candidato, che si avvicina a ottenere il risultato senza bisogno di secondo turno. Sicari si trova a inseguire con risultati ancora parziali.

Chieti - Urne chiuse nei 60 Comuni abruzzesi al voto: a Chieti l’ex vicepresidente Csm avanti negli exit poll, mentre parte lo spoglio. Urne chiuse alle 15 in Abruzzo per le elezioni comunali 2026. Da questo momento l’attenzione si sposta sullo spoglio, iniziato nei 60 Comuni chiamati al voto nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli occhi sono puntati soprattutto su Chieti e Avezzano, gli unici due centri superiori ai 15mila abitanti, dove in caso di mancata elezione al primo turno si tornerà alle urne per il ballottaggio del 7 e 8 giugno. A Chieti il primo dato politico arriva dagli exit poll Noto Sondaggi per Rete8, che indicano Giovanni Legnini in netto vantaggio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Chieti, Legnini sfiora il colpo al primo turno: Sicari insegue nei dati

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