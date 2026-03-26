A pochi mesi dalle elezioni comunali di Chieti, previste per il 24 e 25 maggio con eventuale ballottaggio a inizio giugno, sono state presentate le candidature di alcuni candidati già in campo. La Lega valuta una corsa da sola, mentre si attende l’annuncio ufficiale del candidato del centrosinistra, che potrebbe essere un esponente del centrodestra. La situazione politica locale si mantiene in evoluzione con trattative ancora in corso.

Verso il voto del 24 e 25 maggio con il quadro ancora in evoluzione tra candidature ufficiali, trattative nel centrodestra e la scelta del candidato del centrosinistra Nel centrodestra è già stata formalizzata la candidatura dell’avvocato Cristiano Sicari, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi moderati e da alcune liste civiche. Resta però fuori dall’accordo la Lega, che starebbe valutando una possibile corsa autonoma. Tra i nomi che circolano nel partito come potenziali candidati sindaco figurano quelli di Mario Colantonio e Liberato Aceto, anche se al momento non sono arrivate ufficializzazioni. Già sceso in campo anche Alessandro Carbone, consulente finanziario, che correrà con quattro liste civiche proponendosi come alternativa ai due poli tradizionali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Comunali a Chieti, già in campo Sicari, Carbone e Cascini: Lega valuta la corsa solitaria, atteso l’annuncio di Legnini

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