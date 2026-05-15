Juve Atalanta Primavera 1-0 LIVE | Grelaud porta avanti i bianconeri! Elimoghale due volte vicino al bis

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita della 38ª giornata di Primavera 202526, la Juventus Under 19 ha battuto l’Atalanta con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Grelaud. Durante l’incontro, Elimoghale ha colpito due volte il palo, rendendo difficile il risultato per i bergamaschi. La cronaca della partita include anche moviole e aggiornamenti sui tentativi di rete di entrambe le squadre, offrendo un quadro dettagliato di un match molto combattuto.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 1-0: sintesi e moviola. 32? Ancora Elimoghale – Si rinnova il duello tra il 2009 e Anelli: questa volta però il suo tentativo dal limite non arriva neanche in porta. Muro difensivo dell’Atalanta. 30? Occasione Elimoghale – Vicinissima al raddoppio la Juventus! Elimoghale si presenta a tu per tu con Anelli e calcia: tiro troppo centrale però, con un gran riflesso il portiere della Dea dice di no. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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