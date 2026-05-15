Juve Atalanta Primavera 1-0 LIVE | Grelaud porta avanti i bianconeri! Elimoghale due volte vicino al bis

Nella partita della 38ª giornata di Primavera 202526, la Juventus Under 19 ha battuto l’Atalanta con un risultato di 1-0 grazie a un gol di Grelaud. Durante l’incontro, Elimoghale ha colpito due volte il palo, rendendo difficile il risultato per i bergamaschi. La cronaca della partita include anche moviole e aggiornamenti sui tentativi di rete di entrambe le squadre, offrendo un quadro dettagliato di un match molto combattuto.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 1-0: sintesi e moviola. 32? Ancora Elimoghale – Si rinnova il duello tra il 2009 e Anelli: questa volta però il suo tentativo dal limite non arriva neanche in porta. Muro difensivo dell’Atalanta. 30? Occasione Elimoghale – Vicinissima al raddoppio la Juventus! Elimoghale si presenta a tu per tu con Anelli e calcia: tiro troppo centrale però, con un gran riflesso il portiere della Dea dice di no. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta Primavera 1-0 LIVE: Grelaud porta avanti i bianconeri! Elimoghale due volte vicino al bis ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Coppa Italia primavera u20 atalanta Bergamo vs Juventus Turin Sullo stesso argomento Juve Atalanta Primavera 1-0 LIVE: Grelaud porta avanti i bianconeri!di Marco BaridonJuve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato... Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Rizzo porta avanti i bianconeri, Durmisi sfiora il bis!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Con la Juve per l’ultima di regular season @juventusfc U20 | MD38 Allianz Training Centre - Vinovo ? 15:00 CEST @tvdellosport atalanta.it/news/primavera… #JuveAtalanta #Primavera1 #GoAtalantaGo x.com L'Atalanta pareggia e porta il punteggio su 1-1 all'ultimo minuto, poi batte la Juventus ai rigori (4-1) nella Finale di Coppa Italia Primavera reddit Primavera, Juventus-Atalanta: le formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, match della 38ª giornata del campionato Primavera 1 2025/26 Trofeo Giacinto Facchetti, in programma alle ore 15 all’Allianz Training Centre di Vinovo (d ... calcioatalanta.it Diretta Juventus Atalanta Primavera | Streaming video tv: Dea per blindare i playoff! (oggi 15 maggio 2026)Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video tv: i bianconeri chiudono qui la loro stagione, la Dea vuole blindare la qualificazione ai playoff. ilsussidiario.net