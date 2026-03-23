Referendum seconda proiezione Rai | il No avanti con il 53,9% il Sì al 46,1% L' affluenza definitiva sfiora il 59% Lo spoglio live

Da xml2.corriere.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(Claudio Del Frate) Per come si va delineando il voto (con16.000 sezioni il no è a 54%) si delinea un caso Lombardo-Veneto: questa zona d’Italia è l’unica infatti in cui stanno prevalendo i sì. In netta controtendenza rispetto alla media nazionale, in Lombardia i sostenitori della riforma raccolgono il 57% dei voti, in Veneto addirittura il 59, in Friuli Venezia Giulia il 54.In Trentino Alto Adige è testa a testa. In tutte le altre regioni italiane, invece, il no è in netto vantaggio Le regioni dove si è votato di più, sempre secondo i dati parziali, sono Emilia Romagna e Toscana, con percentuali superiori al 66%. Segue l'Umbria con il 65%; la Lombardia, le Marche e il Veneto con il 63%; il Piemonte e la Liguria con il 62%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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