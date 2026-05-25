Nel Seicento, la finanza moderna ha avuto origine nella Roma papale, un contesto religioso e politico diverso da quello che si conosce oggi. Questa forma di finanza, legata a pratiche e strumenti sviluppati in quel periodo, si è poi evoluta nel corso dei secoli fino a influenzare il sistema bancario internazionale. Tra le tappe più significative, si segnala la nascita di una banca che successivamente avrebbe contribuito alla creazione di istituzioni finanziarie di portata globale.

La finanza moderna, laica e calvinista, ha un’origine insospettabile: è nata nella Roma papale del ‘600. Infatti fu Benedetto Odescalchi, il banchiere comasco divenuto pontefice con il nome di Innocenzo XI, beatificato nel 1956 da Pio XII e celebrato nei libri di storia come il papa della riscossa cattolica contro l’espansione ottomana, a dare la spinta decisiva alla nascita della Bank of England nel 1694. E’ la rivelazione contenuta nell’ultimo libro del team Monaldi & Sorti (Rita Monaldi, Francesco Sorti e Theodora Maria Sorti), Unicum Opus, ultimo libro di una serie di romanzi-inchiesta sulla diplomazia europea di ancien régime, iniziata nel 2002 con Imprimatur. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Chiesa&Finanza: nasce nella Roma dei papi l’origine della Bank of England

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