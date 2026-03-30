Nell'intervista, l’attore Vince Vaughn ha parlato della sua esperienza nel film originale disponibile su Disney+. Ha descritto il progetto come un’opportunità di recitare in un’opera unica nel suo genere. Il film, intitolato “Mike & Nick & Nick & Alice”, è ora disponibile in streaming sulla piattaforma. Vaughn ha condiviso le sue impressioni sul ruolo e sulla lavorazione del film.

In streaming su Disney+, Mike & Nick & Nick & Alice ci propone un doppio Vince Vaughn: l'attore ce ne parla nella nostra intervista. Presentato in anteprima al SXSW, Mike & Nick & Nick & Alice è un film che, per essere descritto, ha bisogno di molte etichette. È una commedia, ma è anche un crime movie con elementi action e una forte impronta sci-fi, capitanato da un trio di volti decisamente molto riconoscibile. C'è quel Vince Vaughn che, da Swingers in poi, ha saputo costruire una carriera fortemente caratterizzata dall'apparizione in commedie di grande successo, ma anche in progetti che, con le risate, hanno poco a che fare, che si tratti del retelling di Psycho diretto da Gus Van Sant o di True . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mike & Nick & Nick & Alice, intervista a Vince Vaughn: “Che bello recitare in un film originale!”

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