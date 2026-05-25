Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Benevento è scomparso un affresco di Giuseppe Moroni, artista nato a Cremona nel 1888 e morto a Roma nel 1959. La perdita è stata scoperta di recente, ma non ci sono dettagli sulle circostanze del furto o della rimozione. La chiesa non ha ancora fornito informazioni ufficiali sulla scomparsa dell’opera. La vicenda è sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Benevento è scomparso un affresco opera dell’artista Giuseppe Moroni, nato a Cremona nel 1888 e morto a Roma nel 1959. A rilevarlo è il nipote, erede e curatore dell’archivio del pittore, Angelo Allegrini, che ha scritto alle autorità competenti, compresa la Soprintendenza di Benevento e Caserta, per cercare di capire cosa è successo. Allegrini racconta all’ANSA che nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Benevento ci sono diverse opere di Moroni, tra cui pale d’ Altare, la Via Crucis, il portale esterno in mosaico ma, in particolare, l’artista ha eseguito nell’abside un affresco con soggetti sacri inseriti in un contesto di eventi bellici ed anche un riferimento alla catastrofica alluvione di Benevento del 1949. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, il mistero: scompare affresco

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