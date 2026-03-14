Festa della famiglia nella chiesa di Santa Maria Goretti

La comunità parrocchiale di Cesenatico si prepara a celebrare la Festa della Famiglia nella chiesa di Santa Maria Goretti domenica 15 marzo, offrendo un’occasione di incontro e condivisione tra i residenti. La giornata sarà dedicata a momenti di spiritualità e aggregazione, coinvolgendo famiglie e singoli membri della parrocchia. L’evento è stato annunciato ufficialmente dalla parrocchia stessa.

La comunità parrocchiale di Cesenatico si prepara a vivere un momento di condivisione e spiritualità con la Festa della Famiglia, in programma domenica 15 marzo. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia di Santa Maria Goretti e Cannucceto, inizierà alle 11 con la messa dedicata agli sposi presso la chiesa di Santa Maria Goretti, durante la quale saranno ricordati gli anniversari giubilari di matrimonio. È un’occasione significativa per celebrare l’amore coniugale e rinnovare le promesse davanti alla comunità. Al termine della funzione, alle 12.30 circa, è previsto un pranzo comunitario nel teatro parrocchiale, curato dal catering ’La Baita’, con un menù tradizionale romagnolo pensato per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa della famiglia nella chiesa di Santa Maria Goretti Articoli correlati tenebrae factae sunt nella chiesa di santa maria del carmelo il concerto della fondazione ugo e olgTenebrae Factae Sunt: Concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Venezia Un evento musicale di particolare... Leggi anche: Mercoledì delle Ceneri nella Chiesa di Santa Maria del Carmelo: il concerto della Fondazione Ugo e Olga Levi a Venezia Tutto quello che riguarda Festa della Temi più discussi: Festa della famiglia nella chiesa di Santa Maria Goretti; Le Festa di San Giuseppe; 8 marzo, Meloni: Nessuna donna debba scegliere tra libertà, lavoro e famiglia; Le conquiste di cui andare fieri. Festa della famiglia, cinquanta coppie di sposi rinnovano le promesse d’amoreFamiglia custode della vita e cellula della comunità. Con questo programma domenica scorsa nella palestra Bruno Deserti di Zola, sono state tante le coppie che hanno accolto l’invito della parrocchia ... ilrestodelcarlino.it La festa della famiglia reale spagnola: Felipe premia la regina Sofia con il Toisón de OroTUTTI PER SOFIA - Nella Sala del Trono del Palazzo Reale di Madrid, Felipe, Letizia, Leonor e Sofia, tutti riuniti intorno alla regina Sofia. Il re ha voluto ringraziare la madre per i suoi servizi al ... oggi.it TVA Sicilia. . Adrano. Verso la festa di San Giuseppe. In chiesa ogni giorno funzioni religiose sul tema della speranza. Nel salone allestito un mercatino - facebook.com facebook