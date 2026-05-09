Una goccia del sangue di Chiara sotto l'impronta di Sempio | i pm collegano la traccia 33 all'omicidio di Garlasco

Le indagini sulla morte di Chiara Poggi si concentrano su una traccia di sangue trovata sotto l’impronta di Andrea Sempio. Secondo i pubblici ministeri, la traccia 33 potrebbe essere riconducibile all’omicidio, in quanto risulta “bagnata” e presenta “macchie simili a schizzi”. La procura di Pavia ha collegato questa traccia al caso di Garlasco, alimentando così le ipotesi di un coinvolgimento di Sempio.

Per la Procura di Pavia la traccia 33 di Andrea Sempio è attribuibile all'omicidio di Chiara Poggi perché "bagnata" e perché "vi erano delle macchie simili a schizzi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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