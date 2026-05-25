ChiantiBanca ha registrato un utile di 29 milioni di euro e ha aggiunto 1.500 nuovi soci giovani. La banca mantiene la propria posizione come la più grande in Toscana, con una base sociale di 34.000 membri. La crescita si è concentrata soprattutto tra i giovani, che hanno scelto di associarsi alla banca. I risultati finanziari sono stati comunicati in una relazione ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

Lunedì 25 maggio 2026, la compagine sociale di ChiantiBanca si conferma la più vasta in Toscana con 34.400 soci, segnando una crescita significativa della base associativa che ha l’ingresso di 1.500 nuovi under 35 rispetto all’anno precedente. La banca di credito cooperativo, parte del Gruppo Bancario Iccrea, ha presentato i risultati consolidati durante l’assemblea tenutasi il 26 aprile scorso presso la Stazione Leopolda di Firenze. In tale sede, gli azionisti hanno approvato all’unanimità sia il bilancio d’esercizio sia il rinnovo delle cariche sociali per il triennio che va dal 2026 al 2028. L’istituto, che conta oggi 38 filiali e un organico di 454 dipendenti, ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto superiore a 29,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ChiantiBanca vola: 29 milioni di utile e boom di 1.500 giovani soci

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