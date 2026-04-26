Il bilancio 2025 di una banca cooperativa di Roma si chiude con un utile netto di circa 302,6 milioni di euro, mentre la raccolta complessiva raggiunge i 18,6 miliardi di euro. I fondi propri superano 1,6 miliardi di euro. La banca ha approvato ufficialmente i risultati, evidenziando un risultato finanziario positivo e una crescita significativa della sua solidità patrimoniale.

? Cosa sapere Bcc di Roma approva bilancio 2025 con utile netto di 302,6 milioni di euro.. La raccolta sale a 18,6 miliardi di euro con fondi propri oltre 1,6 miliardi.. I circa 6mila azionisti della Bcc di Roma hanno dato il via libera al bilancio 2025 durante l’assemblea tenutasi presso la Fiera di Roma e nel teatro Alta Forum di Campodarsego, confermando un utile netto che ha raggiunto i 302,6 milioni di euro. L’incontro dei soci ha permesso di validare i risultati di un esercizio caratterizzato da una crescita significativa delle metriche finanziarie. La raccolta è infatti salita del 6,2%, toccando quota 18,6 miliardi di euro, mentre gli impieghi hanno registrato un incremento dello 0,7% rispetto al 2024, superando gli 11 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bcc di Roma vola: utile a 302 milioni e solidità record per i soci

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