ChiantiBanca in piena salute Utile netto di oltre 29 milioni Crescono soci raccolta e impieghi

Nel 2025, ChiantiBanca ha registrato un utile netto di oltre 29,4 milioni di euro, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti e avvicinandosi ai 100 milioni di utile complessivo nel triennio. La banca ha visto aumentare sia il numero di soci che la raccolta di risorse, oltre a un incremento negli impieghi concessi.

ChiantiBanca archivia il 2025 con un utile netto di oltre 29,4 milioni di euro, in crescita nel quadro del triennio che sfiora i 100 milioni complessivi. Il progetto di bilancio, deliberato dal consiglio di amministrazione, sarà ora sottoposto all’approvazione dei soci nell’assemblea in programma il 26 aprile alla Leopolda di Firenze. La crescita della base sociale – arrivata a 34.400 soci, di cui 3.400 under 35 – conferma il rafforzamento del legame tra banca e territorio. Un dato in aumento di 1.500 unità rispetto al 2024 e di quasi 5mila nel triennio, che rende la compagine sociale di ChiantiBanca la più numerosa in Toscana e tra le principali a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ChiantiBanca in piena salute . Utile netto di oltre 29 milioni. Crescono soci, raccolta e impieghi Articoli correlati Leggi anche: Banca di Piacenza: crescono utili raccolta, impieghi e numero di soci Leggi anche: Banca Malatestiana chiude il 2025 a 32,3 milioni: crescono impieghi e raccolta