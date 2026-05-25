ChiantiBanca guarda ai giovani e investe sulla comunità

ChiantiBanca ha annunciato un investimento dedicato ai giovani e alla comunità locale. L’istituto si impegna a sostenere famiglie e imprese con interventi mirati, rafforzando i servizi e le iniziative sul territorio. L’obiettivo è creare un legame più forte con le persone e le attività locali, offrendo supporto concreto per le esigenze quotidiane. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici di questo intervento.

SOSTEGNO al territorio e vicinanza ai bisogni di famiglie e imprese. È questa la cifra distintiva di ChiantiBanca, una banca di credito cooperativo – aderente al Gruppo Bancario Iccrea – con 454 dipendenti e 38 filiali che affonda le sue radici nella fusione datata 2010 fra Banca del Chianti Fiorentino e Bcc Monteriggioni (Siena), per proseguire con l’acquisizione del Credito Cooperativo Fiorentino (2012) e alle fusioni del 2016 con Banca di Pistoia e Banca Area Pratese. Una banca in salute e vicina ai territori, ChiantiBanca, che ha chiuso il 2025 con un utile netto di oltre 29,4 milioni (nel triennio l’utile cumulato è di 99,2 milioni)... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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